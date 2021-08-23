Игорь Суркис: "Такой тренер, как Шевченко, найдет себе место в хорошем клубе"

Игорь Суркис и Андрей Шевченко / Фото: FootBoom
Во время воскресного матча между Динамо и Десной (4:0)встретились Игорь Суркис и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. О подробностях общения президент Динамо рассказал журналистам Профутбола.
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"Андрей в Киеве будет дней десять, так что мы договорились встретиться и поговорить. Мы всегда с ним оставались в хороших отношениях, причем, независимо от того, где он работал.
Он мой друг. Вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно.
О его будущем не говорили. Пообщались о праздниках, о награждении, которое президент Украины провел. Карьеру Андрея мы не обсуждали.
Думаю, ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер, как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе", – ответил на вопросы Профутбола Игорь Суркис.
Ранее Шевченко признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.
Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и вместо него и. о. главного тренера назначен Александр Петраков.
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