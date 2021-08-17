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Игнор высшего уровня! 12-кратная чемпионка мира проиграла бывшему мужу. Посмотрите на ее поведение

Любомир Луканюк
17 августа, 17:08
Марк Аллен обыграл бывшую жену Рианну Эванс на турнире по снукеру. Пара давно не живет вместе и долгое время судится за опеку над ребенком

Марк обыграл Рианну в пяти фреймах

На турнире по снукеру British Open произошло довольно неординарное событие. Такое редко можно встретить в спорте. В первом раунде сошлись бывшие муж и жена, которые сейчас погрязли в судебных разборках.

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Организаторы пошли на эксперимент и пригласили на мужской турнир Рианну Эванс – 12-кратную чемпионку мира среди женщин! И надо же было такому случиться, чтобы ей сразу выпал в соперники Марк Аллен.

Пара жила гражданским браком с 2005 по 2008 год, у них родилась дочь Лорен. Потом Марк и Рианна разругались и расстались. Сейчас судятся за опеку над Лорен.

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Отношения между ними настолько натянуты, что когда перед началом матча Аллен попытался поприветствовать бывшую подругу, протянув ей кулак, она никак не отреагировала.

Что касается результата поединка, то в пяти фреймах Аллен обыграл Эванс со счетом 3-2.

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