Ибрагимович с вертухи отправил в нокаут камеру. Его тут же вызвали на драку

Шведский нападающий Милана показал эффектный удар ногой с разворота, после чего выяснить отношения Златану предложил Хабиб Нурмагомедов

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович, у которого имеется черный пояс по таэквондо, снова поразил своими бойцовскими способностями.

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39-летний форвард опубликовал в Instagram видео, на котором он дважды исполняет "вертушку" – удар ногой с разворота. Причем вторым ударом, похоже, отправляет в нокаут камеру, которая это снимала.

"Ниндзя", – подписано видео "вертухи" Ибрагимовича

Что интересно, на пост Златана отреагировал бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, бросив известному футболисту вызов.

"А как насчет побороться?" – написал в сториз Instagram Хабиб

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Отметим, что Ибрагимовича и Нурмагомедова связывают давние дружеские отношения. Например, Златан поддержал Хабиба перед защитой титула в поединке с Джастином Гэтжи зимой 2020 года, отправив сообщение, в котором назвал Нурмагомедова "номером один".