И украинке Ризатдиновой досталось за "бред"! Россия в истерике после пролета в гимнастике

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 отметила, что Аверина оказалось в той же ситуации в Токио, что и Анна Ризатдинова пять лет назад в Рио. И услышала в свой адрес много негатива

Анна Ризатдинова высказалась по ситуации с Ашрам и Авериной / Фото: Reuters

Вчера на Олимпиаде-2020 в Токио произошел переворот в художественной гимнастике. После 21 года гегемонии России и временами очень спорного судейства ее конкуренток олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина из ОКР стала второй, а ее сестра Арина вообще без медали.

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В России началась истерика, и как только не оскорбляли несчастных судей. Мол, Линой ошиблась в ленте. Но забывая, что у нее была сложнее программа и с остальными предметами она справилась чище россиянок. Свою точку зрения высказала и призер Рио-2020, гимнастка Анна Ризатдинова.

"Как призер Олимпийских игр, хочу объяснить свое видение произошедшего в финале, а именно исторической победы Израиля. Действительно, все медалистки шли очень плотно, как по качеству и сложности выступлений, так и по полученным оценкам", – написала Анна в Instagram



Дина Аверина/Фото Reuters

"У многих, кто не знаком с системой оценивания в нашем виде спорта, может появиться логичный вопрос – почему спортсменка, потерявшая предмет, завоевала золотую медаль? Сейчас все шокированы: как гимнастка с потерей может стоять на пьедестале, тем более на первом месте? У меня был такой же вопрос в Рио, "Как?!" Это же Олимпиада!"

Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016 / Фото: Getty Images

"Сначала приведу пример на своем выступлении в Рио. Я также стабильно прошла 4 упражнения. В то время как представительница России допустила ошибку (потерю предмета), но нельзя не учитывать, что российская спортсменка выступала с более сложной программой, что судьи по достоинству и оценили. Но ошибка по факту была! Верно?"

"Самое сложное признать, а не обвинять! После чего мы приняли бронзовую медаль и были благодарны! Сейчас в моей ситуации оказалась гимнастка из России, которая не понимает "как такое могло произойти"?! Ситуация повторилась. И давайте не забывать, что мы – олимпийские спортсмены, и нужно достойно принимать как победы, так и поражения. Комментарии, что судьи "бандиты" и "пусть горят в аду" некорректны!"

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Сколько же после этого весьма корректного поста пришлось выслушать в комментариях Ризатдиновой от россиян. И что она вообще не может себя сравнивать с "великими" из РФ, и что несет бред, и "позор Ане, которая и "бронзы" Олимпиады не заслужила. И все массово обещали отписаться.