15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 1
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
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17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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И такое бывает: Шахтер проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов
15 сентября, 21:35
Первый в своей истории матч Лиги чемпионов Шериф выиграл. Тираспольский клуб на своем поле забил два гола донецкому Шахтеру

Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

Сегодня второй украинский клуб стартовал в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер поехал в Молдову экзаменовать дебютанта турнира Шериф. Мы вели онлайн-трансляцию матча Шериф – Шахтер.

Шериф стал главной сенсацией Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда. По пути тираспольцы оставили за бортом турнира такие грозные команды, как Црвена Звезда и загребское Динамо.

А если к этому добавить, что главный тренер Шерифа – украинец Юрий Вернидуб, который много раз играл против Шахтера в чемпионате Украины. В общем, легкой прогулки не ожидал никто.

Матч начался в не высоком темпе. "Горняки" контролировали мяч, но без угроз воротам хозяев поля.

А Шериф выжал максимум из первой же своей контратаки. После навеса слева Адама Траоре красивейшим ударом пробил Пятова.

Сказать, что игра донецкого клуба сильно изменилась после пропущенного гола нельзя. Все тот же контроль, фактически без опасных моментов.

Разве что стоит отметить хороший удар Лассины Траоре под перекладину, но тогда отлично сыграл голкипер хозяев.

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Второй тайм "горняки" начали интереснее и заставили Атанасиадиса поработать в воротах. Особенно опасно пробивал Марлос, но голкипер выручил. Потом Педриньо здорово пробил из-за штрафной.

А дальше сработало старое как мир футбольное правило. Забил Шериф. Снова контратака, навес слева и Янсане метров с семи головой вогнал мяч в сетку ворот.

До конца встречи счет так и не изменился.

Шериф – Шахтер – 2:0
Голы: Траоре (16), Янсане (62)

"Горняки" были фаворитами встречи, но уступили. И такое бывает в футболе. Далеко ходить не будем. Вчера Янг Бойз обыграл Манчестер Юнайтед с Криштиану Роналду.

Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.

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