И такое бывает: Шахтер проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

Сегодня второй украинский клуб стартовал в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер поехал в Молдову экзаменовать дебютанта турнира Шериф. Мы вели онлайн-трансляцию матча Шериф – Шахтер.

Шериф стал главной сенсацией Лиги чемпионов, пробившись в основную сетку сквозь четыре отборочных раунда. По пути тираспольцы оставили за бортом турнира такие грозные команды, как Црвена Звезда и загребское Динамо.

А если к этому добавить, что главный тренер Шерифа – украинец Юрий Вернидуб, который много раз играл против Шахтера в чемпионате Украины. В общем, легкой прогулки не ожидал никто.

Матч начался в не высоком темпе. "Горняки" контролировали мяч, но без угроз воротам хозяев поля.

А Шериф выжал максимум из первой же своей контратаки. После навеса слева Адама Траоре красивейшим ударом пробил Пятова.

Сказать, что игра донецкого клуба сильно изменилась после пропущенного гола нельзя. Все тот же контроль, фактически без опасных моментов.

Разве что стоит отметить хороший удар Лассины Траоре под перекладину, но тогда отлично сыграл голкипер хозяев.

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Второй тайм "горняки" начали интереснее и заставили Атанасиадиса поработать в воротах. Особенно опасно пробивал Марлос, но голкипер выручил. Потом Педриньо здорово пробил из-за штрафной.

А дальше сработало старое как мир футбольное правило. Забил Шериф. Снова контратака, навес слева и Янсане метров с семи головой вогнал мяч в сетку ворот.

До конца встречи счет так и не изменился.

Шериф – Шахтер – 2:0

Голы: Траоре (16), Янсане (62)

"Горняки" были фаворитами встречи, но уступили. И такое бывает в футболе. Далеко ходить не будем. Вчера Янг Бойз обыграл Манчестер Юнайтед с Криштиану Роналду.

Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.