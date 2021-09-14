Гол Роналду не помог. Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Берне

Янг Бойз неожиданно взял три очка в матче с фаворитом группы, сполна реализовав численное преимущество на футбольном поле

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз / Фото: Reuters

В швейцарском Берне на стадионе Стад де Сюис состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором местный Янг Бойз принимал английский Манчестер Юнайтед.

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Для вице-чемпиона Англии этот поединок стал особенным, ведь именно в нем состоялось возвращение звездного португальца Криштиану Роналду на евроарену в футболке "красных дьяволов".

Быстрый гол Роналду на 13-й минуте игры, казалось бы, должен был де-факто похоронить интригу, ведь МЮ и до начала поединка был безоговорочным фаворитом. Однако Аарон Уан-Биссака в первом тайме получил удаление за грубую игру, оставив свою команду в меньшинстве.

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Янг Бойз после перерыва попытался зацепиться за очки, и в итоге пополнил свою копилку максимальными тремя баллами. В середине второго тайма Нгамалю сравнял счет, а в компенсированное время, благодаря чудовищной обрезке Джесси Лингарда, Джордан Сибачо вышел на свидание с вратарем и вырвал для хозяев сенсационную победу.

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Янг Бойз временно возглавил турнирную таблицу группы F, но в эти минуты также играют свой поединок испанский Вильярреал и итальянская Аталанта. После первого тайма счет 1:1.

Лига чемпионов, группа F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 – Роналду, 13