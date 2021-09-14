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Лейпциг --
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28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Колос --
Ворскла --
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Гол Роналду не помог. Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Берне

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 22:59
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Янг Бойз неожиданно взял три очка в матче с фаворитом группы, сполна реализовав численное преимущество на футбольном поле
Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз
Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз / Фото: Reuters

В швейцарском Берне на стадионе Стад де Сюис состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором местный Янг Бойз принимал английский Манчестер Юнайтед.

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Для вице-чемпиона Англии этот поединок стал особенным, ведь именно в нем состоялось возвращение звездного португальца Криштиану Роналду на евроарену в футболке "красных дьяволов".

Быстрый гол Роналду на 13-й минуте игры, казалось бы, должен был де-факто похоронить интригу, ведь МЮ и до начала поединка был безоговорочным фаворитом. Однако Аарон Уан-Биссака в первом тайме получил удаление за грубую игру, оставив свою команду в меньшинстве.

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Янг Бойз после перерыва попытался зацепиться за очки, и в итоге пополнил свою копилку максимальными тремя баллами. В середине второго тайма Нгамалю сравнял счет, а в компенсированное время, благодаря чудовищной обрезке Джесси Лингарда, Джордан Сибачо вышел на свидание с вратарем и вырвал для хозяев сенсационную победу.

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Янг Бойз временно возглавил турнирную таблицу группы F, но в эти минуты также играют свой поединок испанский Вильярреал и итальянская Аталанта. После первого тайма счет 1:1.

Лига чемпионов, группа F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 – Роналду, 13

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4
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5
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7
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13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
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