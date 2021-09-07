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Заря --
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12 сентября 14:00
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Черноморец --
12 сентября 17:00
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Мариуполь --
12 сентября 19:30
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Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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И это всего за два матча! Донбасс установил рекорд в дебютном сезоне в Лиге чемпионов

Александр Трикиша
7 сентября, 19:36
ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов двумя домашними матчами против Рунгстеда и Руана и сразу установил рекорд турнира! Матчи дончан – самые посещаемые в сезоне

Матчи Донбасса в Лиге чемпионов собирают рекордное количество зрителей / Фото: УХЛ

Два поединка Донбасса в киевском "Дворце спорта" собрали в сумме больше 11-ти тысячи болельщиков. Матч против Рунгстеда посетили 5 876 человек, встречу с Руаном – 5 328 человек.

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Эти цифры являются рекордными для нынешнего сезона Лиги чемпионов. Никому, кроме Донбасса, не удавалось пересечь отметку в 5 тысяч болельщиков на домашней игре!

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Топ-5 матчей этого сезона Лиги чемпионов по посещаемости:

  • 1) Донбасс – Рунгстед: 5 876 болельщиков
  • 2) Донбасс – Руан: 5 328 болельщиков
  • 3) Адлер Маннгейм – Кардифф: 4 183 болельщика
  • 4) Адлер Маннгейм – Лукко: 3 822 болельщика
  • 5) Лозанна – Лукко: 3 531 болельщик

Отмечается, что многие арены намного вместительнее, чем "Дворец Спорта", но в то же время в некоторых странах продолжают действовать антиковидные меры, которые не позволяют заполнять стадионы на 100 процентов, пишет УХЛ.

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