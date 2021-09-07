И это всего за два матча! Донбасс установил рекорд в дебютном сезоне в Лиге чемпионов

Матчи Донбасса в Лиге чемпионов собирают рекордное количество зрителей / Фото: УХЛ

Два поединка Донбасса в киевском "Дворце спорта" собрали в сумме больше 11-ти тысячи болельщиков. Матч против Рунгстеда посетили 5 876 человек, встречу с Руаном – 5 328 человек.

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Эти цифры являются рекордными для нынешнего сезона Лиги чемпионов. Никому, кроме Донбасса, не удавалось пересечь отметку в 5 тысяч болельщиков на домашней игре!

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Топ-5 матчей этого сезона Лиги чемпионов по посещаемости:

1) Донбасс – Рунгстед: 5 876 болельщиков

5 876 болельщиков 2) Донбасс – Руан: 5 328 болельщиков

5 328 болельщиков 3) Адлер Маннгейм – Кардифф: 4 183 болельщика

4 183 болельщика 4) Адлер Маннгейм – Лукко: 3 822 болельщика

3 822 болельщика 5) Лозанна – Лукко: 3 531 болельщик

Отмечается, что многие арены намного вместительнее, чем "Дворец Спорта", но в то же время в некоторых странах продолжают действовать антиковидные меры, которые не позволяют заполнять стадионы на 100 процентов, пишет УХЛ.