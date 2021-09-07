І це всього за два матчі! Донбас встановив рекорд в дебютному сезоні в Лізі чемпіонів

Матчі Донбасу в Лізі чемпіонів збирають рекордну кількість глядачів / Фото: УХЛ

Два поєдинки Донбасу в київському "Палаці спорту" зібрали в сумі більше 11-ти тисячі уболівальників. Матч проти Рунгстеда відвідали 5 876 людей, зустріч з Руаном – 5 328 людей.

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Ці цифри є рекордними для нинішнього сезону Ліги чемпіонів. Нікому, крім Донбасу, не вдавалося перетнути позначку в 5 тисяч уболівальників на домашній грі!

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Топ-5 матчів цього сезону Ліги чемпіонів по відвідуваності:

1) Донбас – Рунгстед: 5 876 уболівальників

5 876 уболівальників 2) Донбас – Руан: 5 328 уболівальників

5 328 уболівальників 3) Адлер Маннгейм – Кардіфф: 4 183 вболівальника

4 183 вболівальника 4) Адлер Маннгейм – Лукко: 3 822 вболівальника

3 822 вболівальника 5) Лозанна – Лукко: 3 531 уболівальник

Зазначається, що багато арен набагато місткіші, ніж "Палац Спорту", але водночас в деяких країнах продовжують діяти антиковідні заходи, які не дозволяють заповнювати стадіони на 100 відсотків, пише УХЛ.