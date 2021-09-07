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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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І це всього за два матчі! Донбас встановив рекорд в дебютному сезоні в Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
7 вересня, 19:36
ХК Донбас дебютував в Лізі чемпіонів двома домашніми матчами проти Рунгстеда і Руана і відразу встановив рекорд турніру! Матчі донеччан – найбільш відвідувані в сезоні

Матчі Донбасу в Лізі чемпіонів збирають рекордну кількість глядачів / Фото: УХЛ

Два поєдинки Донбасу в київському "Палаці спорту" зібрали в сумі більше 11-ти тисячі уболівальників. Матч проти Рунгстеда відвідали 5 876 людей, зустріч з Руаном – 5 328 людей.

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Ці цифри є рекордними для нинішнього сезону Ліги чемпіонів. Нікому, крім Донбасу, не вдавалося перетнути позначку в 5 тисяч уболівальників на домашній грі!

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Топ-5 матчів цього сезону Ліги чемпіонів по відвідуваності:

  • 1) Донбас – Рунгстед: 5 876 уболівальників
  • 2) Донбас – Руан: 5 328 уболівальників
  • 3) Адлер Маннгейм – Кардіфф: 4 183 вболівальника
  • 4) Адлер Маннгейм – Лукко: 3 822 вболівальника
  • 5) Лозанна – Лукко: 3 531 уболівальник

Зазначається, що багато арен набагато місткіші, ніж "Палац Спорту", але водночас в деяких країнах продовжують діяти антиковідні заходи, які не дозволяють заповнювати стадіони на 100 відсотків, пише УХЛ.

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