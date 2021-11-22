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Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Хватит, один уже был: в Динамо опровергли слухи о покупке земляка Луческу

Александр Трикиша
22 ноября, 17:45
Защитник румынского Фарула Раду Бобока не входит в список интересов киевского Динамо. Слухи о трансфере распускают агенты футболиста

Раду Бобока Динамо не интересует / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее в СМИ появилась информация, что Бобока вскоре может перейти в Динамо. Якобы в его услугах заинтересован лично Мирча Луческу.

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Однако, в столичном клубе заявили, что ни Луческу, ни селекционный отдел Динамо не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста, сообщает meta-ratings.com.ua.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Слухи об интересе к футболисту распускают его агенты, чтобы засветить его фамилию в прессе и набить ценник.

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Интересно, что в прошлом сезоне Динамо уже усиливалось земляком Луческу румынским полузащитником Тудором Бэлуцэ.

Бэлуцэ (справа) не смог закрепиться в Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Однако заиграть в Киеве ему не удалось, а больше всего столичным фанатам он запомнился своим провальным выходом на замену в матче Лиги чемпионов против Ференцвароша, когда привез гол, лишивший Динамо победы.

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Ранее мы писали, что лидер Динамо с размахом отгулял день рождения перед Баварией. Самому дорогому и забивному игроку Динамо Виктору Цыганкову 24 года исполнилось еще 15 ноября. Но день рождения он отметил почти спустя неделю.