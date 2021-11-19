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Бегал плакаться президенту: почему Хацкевич сгноил таланта Динамо

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 14:09
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В киевском Динамо у Александра Хацкевича был конфликт с нападающим Назарием Русиным, но о причинах ссоры белорусский тренер заговорил только сейчас
Хацкевич недолюбливал в Динамо Русина
Хацкевич недолюбливал в Динамо Русина / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Во время своей работы в Динамо Хацкевич регулярно спускал всех собак на Русина, считая его главным виновником неудач команды.

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Оказывается, тренер был недоволен, что Русин ходил на него жаловаться президенту клуба Игорю Суркису, и таким образом возмещал на нем злость.

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич
Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич / Фото: AFP

"Если мы касаемся Назария Русина. Да, перспективный парень. Но есть разговор, когда тебя что-то не устраивает, ты приходишь к тренеру и с ним решаешь свои вопросы.

Или когда ты бежишь к президенту и плачешься ему в плечо… Президент, конечно, будет поддерживать, как футболиста, так и тренера.

Но решать все равно тренеру, кто должен играть и оставаться в команде", – рассказал Хацкевич в интервью на YouTube-канале Пряма червона.

Конфликт между игроком и тренером завершился тем, что Русин отправился в аренду в Зарю. Спустя некоторое время Хацкевич был уволен, а футболист встретил новость троллингом тренера в Сети.

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Кстати, Русин бегал плакаться не только к Суркису. Олег Венглинский рассказывал, что не раз вытирал сопли Русину, который приходил к нему жаловаться, что Хацкевич его не любит.

"Бывало, приходит: "Николаевич, он меня не любит". Я говорю ему: "Назарчик, ну ты же не красна девица, чтобы тебя любили. У него таких, как ты, вагон и маленькая тележка.

Общаемся полчаса, час, рассказываю ему истории, вытираю ему сопли, потом выходит улыбающийся, оживает и затем делает свое дело", – признавался Венглинский.

Назарий Русин
Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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