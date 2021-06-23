Хватило на один матч: Свитолина снова проиграла

Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Истбурне. Репетиция перед Уимблдоном завершилась для украинки уже после второго матча

Элина Свитолина проиграла на турнире в Истбурне / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина все никак не может войти в победный ритм. Накануне украинка победно стартовала на турнире в Истбурне с призовым фондом 565 тысяч долларов, но продержалась там всего один раунд.

В матче второго раунда пятая ракетка рейтинга WTA Свитолина уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, занимающей 21-е место в мире – 4:6, 6:7(3). Матч продлился 1 час и 40 минут.

Кстати, ранее мы писали, что с украинской звезды тенниса официально сняли обвинения в употреблении допинга. 21-летняя одесситка Даяна Ястремская добилась оправдательного приговора от чиновников, хотя вынужденно не могла соревноваться с января этого года. Реклама Вспомним, как Леся Цуренко рассказывала о желании выступить на Олимпийских играх: