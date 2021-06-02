Хватило и часа. Украинская теннисистка покинула Ролан Гаррос

Ангелина Калинина в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла Даниэль Коллинс

Ангелина Калинина вылетела с Ролан Гаррос / Фото: Большой теннис Украины

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции. В матче второго круга Калинина в двух сетах проиграла американке Даниэль Коллинс – 0:6, 2:6.

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Матч продолжался 1 час 3 минуты. Коллинз выполнила шесть эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Калинина ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

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Ранее мы рассказывали, что возле корта имени Симоны Матье полиция обнаружила подозрительный автомобиль. Стражи правопорядка, опасаясь теракта, эвакуировали всех с прилегающей территории теннисного центра. После этого они решили взорвать машину, посчитав подобное безопасным.

Кстати, украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже.