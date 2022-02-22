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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Хвалят даже русские: Зинченко опубликовал эмоциональный пост в защиту Украины

Александр Трикиша
22 февраля, 22:04
Украинский футболист Александр Зинченко не остался в стороне от ситуации, которая сложилась в его родной стране. Игрок Манчестер Сити высказался в соцсети

Зинченко в футболе сборной Украины / Фото: Getty Images

Россия признала независимость так называемых "ЛДНР", а затем ввела свои войска на Донбасс. Зинченко занимался в академии Шахтера, поэтому для него этот регион является вторым домом.

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"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна.

Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко.

Интересно, что одним из первых пост Зинченко прокомментировал российский боец UFC Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании. Он коротко, но красноречиво написал: "Мужик".

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Ранее эмоциональный пост в соцсетях оставил Роман Зозуля. Футболист не подбирал слова в адрес Путина и заверил, что украинская армия победит!