Хвалят даже русские: Зинченко опубликовал эмоциональный пост в защиту Украины

Зинченко в футболе сборной Украины / Фото: Getty Images
Россия признала независимость так называемых "ЛДНР", а затем ввела свои войска на Донбасс. Зинченко занимался в академии Шахтера, поэтому для него этот регион является вторым домом.
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"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна.
Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко.
Интересно, что одним из первых пост Зинченко прокомментировал российский боец UFC Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании. Он коротко, но красноречиво написал: "Мужик".
Ранее эмоциональный пост в соцсетях оставил Роман Зозуля. Футболист не подбирал слова в адрес Путина и заверил, что украинская армия победит!