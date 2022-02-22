22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Хвалять навіть росіяни: Зінченко опублікував емоційний пост на захист України

Олександр Трикіша
22 лютого, 22:04
Український футболіст Олександр Зінченко не залишився осторонь ситуації, що склалася в його рідній країні. Гравець Манчестер Сіті висловився у соцмережі

Зінченко у футболці збірної України / Фото: Getty Images

Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР", а потім ввела свої війська на Донбас. Зінченко тренувався в академії Шахтаря, тому для нього цей регіон є другим домом.

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"Увесь цивілізований світ непокоїться через ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і хочу донести свою думку. На фото – моя країна.

Країна, в якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.

Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Зінченко.

Цікаво, що одним з перших допис Зінченка прокоментував російський боєць UFC Мухаммад Мокаєв, який проживає у Великій Британії. Він коротко, але промовисто написав: "Мужик".

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Раніше емоційний пост у соцмережах залишив Роман Зозуля. Футболіст не добирав слів на адресу Путіна й запевнив, що українська армія переможе!