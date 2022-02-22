Хвалять навіть росіяни: Зінченко опублікував емоційний пост на захист України

Зінченко у футболці збірної України / Фото: Getty Images

Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР", а потім ввела свої війська на Донбас. Зінченко тренувався в академії Шахтаря, тому для нього цей регіон є другим домом.

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"Увесь цивілізований світ непокоїться через ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і хочу донести свою думку. На фото – моя країна.

Країна, в якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Зінченко.

Цікаво, що одним з перших допис Зінченка прокоментував російський боєць UFC Мухаммад Мокаєв, який проживає у Великій Британії. Він коротко, але промовисто написав: "Мужик".

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