Худший сезон за 20 лет: Украина провалилась в еврокубках и рейтинге УЕФА

Украинские клубы завершают свое выступление в еврокубках / Фото: REUTERS
На этой неделе Динамо, Шахтер, а затем и Заря оформили прощание с еврокубками – первые два не смогут подняться выше четвертого места в Лиге чемпионов, а луганчане останутся третьими в Лиге конференций при любом раскладе.
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Вместе с вылетом из еврокубков наши представители провалились в Таблице коэффициентов УЕФА.
В текущем сезоне украинские команды заработали всего 3.800 балла – что является худшим результатом за 20 лет. Лишь в сезоне 2001/2002 было меньше – 3.625.
Кто принес больше все:
- Шахтер – 8.5
- Динамо – 5.0
- Заря – 4.0
- Колос – 1.0
- Ворскла – 0.5
Добавим, что Динамо и Шахтер получили по 4 бонусных балла за выход в групповой этап ЛЧ. "Горняки" большую часть своих очков заработали в квалификации.
Да, впереди еще три матча и ситуацию можно будет поправить, но существенно на положение Украины это уже не повлияет. Предположив, что все три матча завершатся в нашу пользу, Украина сможет заработать 1.2000 балла.
Отметим, что в конце сезона от нашего рейтинга отвалится 8.000 балла за сезон 17/18. Среди конкурентов больше потеряют только Россия и Австрия.
Напомним, что со следующего сезона чемпион Украины не будет иметь прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов.
ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА
|М
|Страна
|17/18
|21/22
|рейтинг
|команды
|1
|Англия
|20,071
|13 571
|99,212
|7/7
|2
|Испания
|19,714
|9 285
|86,998
|7/7
|3
|Италия
|17,333
|10 285
|71 473
|7/7
|4
|Германия
|9,857
|10,214
|69,213
|7/7
|5
|Франция
|11,500
|11,916
|53,581
|6/6
|6
|Португалия
|9,666
|7,916
|48,382
|4/6
|7
|Нидерланды
|2,900
|12,600
|42,700
|5/5
|8
|Австрия
|9,750
|7.000
|35,450
|4/5
|9
|Шотландия
|4.000
|4.500
|33 500
|2/5
|10
|Россия
|12,600
|3.500
|32,682
|3/5
|11
|Украина
|8.000
|3,800
|31 400
|3/5
|12
|Сербия
|6,375
|6.000
|29,875
|2/4
|13
|Бельгия
|2,600
|5,800
|29 800
|4/5
|14
|Швейцария
|6.500
|6,750
|28,675
|2/4
|15
|Греция
|5,100
|5,750
|25,950
|2/4
|16
|Турция
|6,800
|5.500
|25 900
|3/5
|17
|Кипр
|7.000
|3,625
|25,875
|2/4
|18
|Дания
|5,250
|6,400
|25,775
|4/5
|19
|Хорватия
|5,125
|4.500
|25,650
|1/4
|20
|Чехия
|5.500
|4.500
|25,600
|3/5