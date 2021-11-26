Худший сезон за 20 лет: Украина провалилась в еврокубках и рейтинге УЕФА

Украинские клубы завершают свое выступление в еврокубках / Фото: REUTERS

На этой неделе Динамо, Шахтер, а затем и Заря оформили прощание с еврокубками – первые два не смогут подняться выше четвертого места в Лиге чемпионов, а луганчане останутся третьими в Лиге конференций при любом раскладе.

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Вместе с вылетом из еврокубков наши представители провалились в Таблице коэффициентов УЕФА.

В текущем сезоне украинские команды заработали всего 3.800 балла – что является худшим результатом за 20 лет. Лишь в сезоне 2001/2002 было меньше – 3.625.

Кто принес больше все:

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Шахтер – 8.5

Динамо – 5.0

Заря – 4.0

Колос – 1.0

Ворскла – 0.5

Добавим, что Динамо и Шахтер получили по 4 бонусных балла за выход в групповой этап ЛЧ. "Горняки" большую часть своих очков заработали в квалификации.

Да, впереди еще три матча и ситуацию можно будет поправить, но существенно на положение Украины это уже не повлияет. Предположив, что все три матча завершатся в нашу пользу, Украина сможет заработать 1.2000 балла.

Отметим, что в конце сезона от нашего рейтинга отвалится 8.000 балла за сезон 17/18. Среди конкурентов больше потеряют только Россия и Австрия.

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Напомним, что со следующего сезона чемпион Украины не будет иметь прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА