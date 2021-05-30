Худший момент для встречи с миллиардером! Тренер Челси познакомился с Абрамовичем в Порту

Томас Тухель и Роман Абрамович после победы в финале Лиги чемпионов / Фото: Reuters

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель после победы в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити (1:0) впервые встретился с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.

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"Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже! Мы снова поговорим, и я смогу заверить его, что останусь голодным до побед. Я голоден, являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол", – цитирует немца сайт УЕФА

Томас Тухель с кубком чемпионов / Фото: Reuters

"Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке МанСити. Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать. Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", – сказал Тухель BT Sport

Напомним, что 47-летний Тухель заключил контракт с Челси в январе 2021 года на 18 месяцев с опцией продления еще на год. На тренерском посту он сменил Фрэнка Лэмпарда, и в Англии вывел команду в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в АПЛ.

Ранее мы сообщали, что Гвардиола впервые проиграл финал с МанСити.

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