Боксеры готовы остановить нашествие орков: храбрые украинские атаманы на защите своей страны

Украинские боксеры в теробороне
Суммарное количество их побед на профессиональном и любительском уровне уходит далеко за сотни, но вторжение российских войск в Украину заставило известных боксеров снять перчатки и взять в руки оружие для защиты своих городов, чтобы добыть главную победу для нашей страны.
Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook
Двукратный олимпийский чемпион и екс-чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко вступил в ряды батальона территориальной обороны в своем родном городе Белгороде-Днестровском.
Столицу Украины вместе с другими охраняют чемпионы. Александр Усик и Денис Беринчик защищают свои районы в теробороне Киева.
Последовали примеру знаменитых соотечественников и молодые проспекты – в тероборону вступил непобежденный украинский "Халк" Игорь Шевадзуцкий, который в Instsgram вместе со своим тренером и главой WWFC Денисом Перчем послали русский корабль в известном направлении.