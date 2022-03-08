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Боксеры готовы остановить нашествие орков: храбрые украинские атаманы на защите своей страны

Евгений Щербаков
8 марта, 17:48
Ломаченко, Усик, Беринчик и другие украинские боксеры сменили перчатки на оружие и готовы защищать свои города

Украинские боксеры в теробороне

Суммарное количество их побед на профессиональном и любительском уровне уходит далеко за сотни, но вторжение российских войск в Украину заставило известных боксеров снять перчатки и взять в руки оружие для защиты своих городов, чтобы добыть главную победу для нашей страны.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook


Двукратный олимпийский чемпион и екс-чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко вступил в ряды батальона территориальной обороны в своем родном городе Белгороде-Днестровском.





Столицу Украины вместе с другими охраняют чемпионы. Александр Усик и Денис Беринчик защищают свои районы в теробороне Киева.

Последовали примеру знаменитых соотечественников и молодые проспекты – в тероборону вступил непобежденный украинский "Халк" Игорь Шевадзуцкий, который в Instsgram вместе со своим тренером и главой WWFC Денисом Перчем послали русский корабль в известном направлении.