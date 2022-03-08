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Боксери готові зупинити нашестя орків: хоробрі українські отамани на захисті своєї країни

Євген Щербаков
8 березня, 17:48
Ломаченко, Усик, Берінчик та інші українські боксери замінили рукавички на зброю й готові захищати свої міста

Сумарна кількість їхніх перемог на професійному та аматорському рівні йде далеко за сотні, але вторгнення російських військ в Україну змусило відомих боксерів зняти рукавички та взяти до рук зброю для захисту своїх міст, аби здобути головну перемогу для нашої країни.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook


Дворазовий олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вступив до лав батальйону територіальної оборони у своєму рідному місті Білгороді-Дністровському.





Столицю України разом з іншими охороняють чемпіони. Олександр Усик та Денис Берінчик захищають свої райони в теробороні Києва.

Наслідували відомих співвітчизників і молоді проспекти – до тероборони вступив непереможений український "Халк" Ігор Шевадзуцький, який в Instsgram разом зі своїм тренером та главою WWFC Денисом Перчем послали російський корабель у відомому напрямку.