Боксери готові зупинити нашестя орків: хоробрі українські отамани на захисті своєї країни

Сумарна кількість їхніх перемог на професійному та аматорському рівні йде далеко за сотні, але вторгнення російських військ в Україну змусило відомих боксерів зняти рукавички та взяти до рук зброю для захисту своїх міст, аби здобути головну перемогу для нашої країни.
Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook
Дворазовий олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вступив до лав батальйону територіальної оборони у своєму рідному місті Білгороді-Дністровському.
Столицю України разом з іншими охороняють чемпіони. Олександр Усик та Денис Берінчик захищають свої райони в теробороні Києва.
Наслідували відомих співвітчизників і молоді проспекти – до тероборони вступив непереможений український "Халк" Ігор Шевадзуцький, який в Instsgram разом зі своїм тренером та главою WWFC Денисом Перчем послали російський корабель у відомому напрямку.