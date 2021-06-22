Хорватия – Шотландия: онлайн матча Евро-2020, важного для Украины

Хорватия и Шотландия встретятся в последнем туре Евро-2020 / Фото: Reuters
Во вторник, 22 июня, пройдут решающие матчи группового этапа Евро-2020 в группе D: В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Хорватии примет Шотландию. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов.
ОНЛАЙН МАТЧА ХОРВАТИЯ – ШОТЛАНДИЯ
Хорватия в двух стартовых матчах на турнире заработала всего один балл – в стартовом матче они минимально проиграли Англии, а затем сыграли вничью с Чехией. У Шотландии такая же ситуация – ничья с Англией и поражение чехам.
Тем не менее обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.
Отметим, что Хорватия на предыдущем чемпионате Европы дошла до 1/8 финала, а на ЧМ-2018 играла в финале. А Шотландия играет в финальной части Евро впервые с 1996 года и тогда она тоже не вышла из группы.
Шотландия и Хорватия ранее пять раз пересекались на поле и пока еще ни разу хорваты не смогли обыграть британцев. На счету Шотландии две победы, а еще три встречи завершились ничьей, которая так нужна нам сегодня.
Ориентировочные составы от УЕФА:
- Хорватия: Ливакович; Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол; Модрич, Брозович, Ковачич; Иванушец, Перишич; Петкович
- Шотландия: Маршалл; Мактоминей, Хенли, Тирни; О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон; Дайкс, Адамс
Букмекеры о матче Хорватия – Шотландия:
Аналитики FAVBET отдают предпочтение Хорватии: коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.39, на ничью – 3,90, на победу Шотландии – 2.85.
Где смотреть матч Хорватия – Шотландия:
Поединок Хорватия – Шотландия в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:00.
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