Хорватия – Испания: где и когда смотреть первый матч недели в плей-офф Евро

Фанаты сборной Хорватии / Фото: Reuters
В понедельник проходит еще два матча 1/8 финала Евро-2020. Начинаются они в традиционное время – в 19:00 и в 22:00. На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Хорватия – Испания, который состоится на арене "Паркен" в датской столице. Чуть позже в Бухаресте сойдутся сборные Франции и Швейцарии.
На нашем телевидении матч из Копенгагена одновременно покажут специализированные каналы – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямой эфир с арены начнется в 18:50, а перед этим своими мыслями в студии поделятся эксперты. Также противостояние хорватов и испанцев можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Последний раз соперники встречались осенью 2018 года в Лиге наций. Тогда "Фурия роха" на своем поле разгромила свежеиспеченных серебряных призеров чемпионата мира со счетом 6:0, но те сумели дома взять реванш – 3:2.
Тем временем Шевченко ошарашил заявлением по матчу Швеция – Польша.
Главным арбитром пятого поединка плей-офф будет авторитетный турок Джюнейт Чакыр. Напомним, он обслуживал последний матч украинцев на групповом этапе – против австрийцев неделю назад.
Также мы уже ведем онлайн Франция – Швейцария.
Вспомним, как хорваты вырвали путевку в плей-офф у шотландцев:
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