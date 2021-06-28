Хорватия – Испания: где и когда смотреть первый матч недели в плей-офф Евро

Горячее противостояние сильных сборных в 1/8 финала чемпионата Европы стартует в 19:00 в Копенгагене. Вице-чемпионы мира являются андердогами

Фанаты сборной Хорватии / Фото: Reuters

В понедельник проходит еще два матча 1/8 финала Евро-2020. Начинаются они в традиционное время – в 19:00 и в 22:00. На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Хорватия – Испания, который состоится на арене "Паркен" в датской столице. Чуть позже в Бухаресте сойдутся сборные Франции и Швейцарии.

На нашем телевидении матч из Копенгагена одновременно покажут специализированные каналы – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямой эфир с арены начнется в 18:50, а перед этим своими мыслями в студии поделятся эксперты. Также противостояние хорватов и испанцев можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Последний раз соперники встречались осенью 2018 года в Лиге наций. Тогда "Фурия роха" на своем поле разгромила свежеиспеченных серебряных призеров чемпионата мира со счетом 6:0, но те сумели дома взять реванш – 3:2.

Тем временем Шевченко ошарашил заявлением по матчу Швеция – Польша.

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Главным арбитром пятого поединка плей-офф будет авторитетный турок Джюнейт Чакыр. Напомним, он обслуживал последний матч украинцев на групповом этапе – против австрийцев неделю назад.

Также мы уже ведем онлайн Франция – Швейцария.

Вспомним, как хорваты вырвали путевку в плей-офф у шотландцев: