Хорватия – Чехия: кровавое пенальти и видео других моментов матча Евро-2020

Хорватия - Чехия / Фото: Reuters
Сегодня на чемпионате Европы проходят три поединка. На нашем сайте идет онлайн Хорватия – Чехия; соперники вышли на поле арены "Хэмпден Парк" в Шотландии.
Хорватская сборная пока еще носит титул вице-чемпиона мира, но на Евро выглядит невзрачно. Команда Ярослава Шилгавого противостоит сопернику на равных и порой его превосходит. И первый тайм сумела выиграть. На 35-й минуте в верховой борьбе в штрафной площадке хорватов защитник Зенита Деян Ловрен локтем разбил до крови лицо Патрику Шику. Испанский рефери Карлос дель Серро после консультации с VAR назначил пенальти, который Шик с окровавленным носом и реализовал – 1:0. Смотрите лучшие моменты первой половины.
Однако в самом начале второго тайма Иван Перишич классным ударом в угол восстановил равновесие – 1:1.
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Смотрите, как чехи обыграли шотландцев на старте Евро:
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