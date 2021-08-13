Хороший настрой на Монако. Шахтер побеждает в УПЛ накануне матча Лиги чемпионов (видео)

Шахтер одолел Металлист-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Стартовал четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В первом поединке уик-энда донецкий Шахтер встречался с Металлистом-1925 из Харькова.

Команда Де Дзерби готовилась к лигочемпионовской битве против Монако, однако поражение в прошлом туре от Александрии не позволяло дончанам расслабиться в этом матче. Со старта появились практически все основные игроки Шахтера, разве что за исключением Матвиенко.

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Первый тайм прошел почти без моментов. Металлист не выбирался к воротам Трубина, а Шахтер нанес лишь один удар в сторону цели. Тогда как второй тайм дончане начали ударно.

Уже через четыре минуты после возвращения из раздевалок Шахтер реализовал угловой. Соломон навесил, Кривцов подсек мяч на дальнюю штангу, а Степаненко оторвался от опекуна и расстрелял ворота Сидоренко.

Дальнейшая игра показала, что Де Дзерби намерен добыть победу в отчетном матче малой кровью. Шахтер владел инициативой, но не сильно стремился развить свое преимущество. К тому же, у Металлиста не получалось самим создавать моменты.

Забить все же удалось. Марлос красивым пасом нашел в чужой штрафной Матвиенко, тот скинул на свободного Траоре, который легко переиграл Сидоренко. Харьковчане сумели ответить лишь опасным моментом Ткачука после неудачного выхода Трубина. Евгений пробил с трех метров выше пустых ворот!

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Таким образом Шахтер набирает 9 очков и догоняет Динамо в турнирной таблице. В следующем туре дончане сыграют в гостях с Черноморцем, тогда как Металлист ожидает выезд к Ворскле.

Шахтер – Металлист-1925 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 81

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 46) – Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 53), Судаков (Алан Патрик, 46) – Соломон, Траоре (Сикан. 83), Тете (Марлос, 69).

Металлист-1925: Сидоренко – Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Голодюк (Задерака, 82) – Протасов (Дмитренко, 82), Ременюк (Савин, 85), Батюшин (Кравченко, 87) – Фабиньо (Марлисон, 82).

Предупреждения: Марлон, Кривцов – Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ