13 августа 19:30 О матче
Шахтер 2
Металлист 1925 0
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Хороший настрой на Монако. Шахтер побеждает в УПЛ накануне матча Лиги чемпионов (видео)

Анатолий Дерека
13 августа, 21:26
Голы Тараса Степаненко и Лассины Траоре позволили команде Роберто Де Дзерби обыграть Металлист-1925

Шахтер одолел Металлист-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Стартовал четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В первом поединке уик-энда донецкий Шахтер встречался с Металлистом-1925 из Харькова.

Команда Де Дзерби готовилась к лигочемпионовской битве против Монако, однако поражение в прошлом туре от Александрии не позволяло дончанам расслабиться в этом матче. Со старта появились практически все основные игроки Шахтера, разве что за исключением Матвиенко.

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Первый тайм прошел почти без моментов. Металлист не выбирался к воротам Трубина, а Шахтер нанес лишь один удар в сторону цели. Тогда как второй тайм дончане начали ударно.

Уже через четыре минуты после возвращения из раздевалок Шахтер реализовал угловой. Соломон навесил, Кривцов подсек мяч на дальнюю штангу, а Степаненко оторвался от опекуна и расстрелял ворота Сидоренко.

Дальнейшая игра показала, что Де Дзерби намерен добыть победу в отчетном матче малой кровью. Шахтер владел инициативой, но не сильно стремился развить свое преимущество. К тому же, у Металлиста не получалось самим создавать моменты.

Забить все же удалось. Марлос красивым пасом нашел в чужой штрафной Матвиенко, тот скинул на свободного Траоре, который легко переиграл Сидоренко. Харьковчане сумели ответить лишь опасным моментом Ткачука после неудачного выхода Трубина. Евгений пробил с трех метров выше пустых ворот!

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Таким образом Шахтер набирает 9 очков и догоняет Динамо в турнирной таблице. В следующем туре дончане сыграют в гостях с Черноморцем, тогда как Металлист ожидает выезд к Ворскле.

Шахтер – Металлист-1925 2:0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 81

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 46) – Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 53), Судаков (Алан Патрик, 46) – Соломон, Траоре (Сикан. 83), Тете (Марлос, 69).

Металлист-1925: Сидоренко – Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Голодюк (Задерака, 82) – Протасов (Дмитренко, 82), Ременюк (Савин, 85), Батюшин (Кравченко, 87) – Фабиньо (Марлисон, 82).

Предупреждения: Марлон, Кривцов – Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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