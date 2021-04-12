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Холифилд проведет бой с боксером, завершившим карьеру Тайсона

12 апреля, 12:31

Александр Трикиша

Договориться с самим Майком не удалось

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вернется на ринг в поединке против Кевина Макбрайда. Выставочный бой состоится 5 июня в андеркарте поединка Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа, сообщает vringe.com.

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Холифилд планировал провести бой против Майка Тайсона, однако сторонам не удалось договориться. Поэтому Эвандер выбрал себе в соперники Кевина Макбрайда. Он известен тем, что победил и отправил на пенсию Майка Тайсона в 2005 году.

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Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

Смотрите, как Холифилд провел спарринг против Владимира Кличко:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс Эвандер Холифилд Кевин Макбрайд

Источник: Сегодня|Спорт

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