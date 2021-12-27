27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Хоккейная перестрелка в Краматорске: установлен рекорд Суперлиги

Андрей Трофимов
27 декабря, 21:47
Донбасс с двумя хет-триками и рекордом результативности обыграл Краматорск в хоккейной Суперлиге. Зрители увидели 19 шайб!

Донбасс с двумя хет-триками и рекордом результативности обыграл Краматорск / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник в девятом туре хоккейной Суперлиги Краматорск принимал Донбасс. И поединок не разочаровал зрителей – они увидели 19 шайб. Это – рекорд новосозданной хоккейной Суперлиги.

Донбасс лидирует в турнирной таблице (12 очков), Краматорск идет четвертым (6). Также в чемпионате играют Мариуполь, Альтаир, Белый Барс и СК Сокол (при этом ХК Сокол играет в Украинской хоккейной лиге под егидой ФХУ).

Реклама

Краматорск – Донбасс 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)

Этметим, что чемпионат Суперлиги был создан в разгар сезона в Украинской хоккейной лиге – как альтернатива. Случилось это после конфликта в украинском хоккее.

Реклама

Напомним, что вчера новый Сокол разгромил Белый Барс на выезде. Поединок завершился со счетом 7:2 в пользу киевлян.

Ранее стало известно, что Киев может получить новую хоккейную арену. Президент Сокола Виталий Кропачев уверен, что это станет стимулом развития хоккея в столице.