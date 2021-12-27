27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Хокейна перестрілка у Краматорську: встановлено рекорд Суперліги

Андрій Трофімов
27 грудня, 21:47
Донбас з двома хет-триками та рекордом результативності обіграв Краматорськ у хокейній Суперлізі. Глядачі побачили 19 шайб!

Донбас із двома хет-триками та рекордом результативності обіграв Краматорськ / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок у дев'ятому турі хокейної Суперліги Краматорськ приймав Донбас. І поєдинок не розчарував глядачів – вони побачили 19 шайб. Це – рекорд новоствореної хокейної Суперліги.

Донбас лідирує у турнірній таблиці (12 очок), Краматорськ йде четвертим (6). Також у чемпіонаті грають Маріуполь, Альтаїр, Білий Барс та СК Сокіл (при цьому ХК Сокіл грає в Українській хокейній лізі під егідою ФХУ).

Реклама

Краматорськ – Донбас 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)

Відзначимо, що чемпіонат Суперліги був створений у розпал сезону в Українській хокейній лізі – як альтернатива. Сталося це після конфлікту в українському хокеї.

Реклама

Нагадаємо, що вчора новий Сокіл розгромив Білий Барс на виїзді. Поєдинок завершився з рахунком 7:2 на користь киян.

Раніше стало відомо, що Київ може отримати нову хокейну арену. Президент Сокола Віталій Кропачов упевнений, що це стане стимулом для розвитку хокею в столиці.