Президент нового Сокола: Есть желание построить арену в Киеве

Столица может получить новую хоккейную арену. Президент Сокола Виталий Кропачев уверен, что это станет стимулом развития хоккея

Президент Сокола Виталий Кропачев / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно созданная хоккейная команда Сокол уже отыграла первые три игры в чемпионате Суперлиги, две из которых выигрышные.

Президент Сокола Виталий Кропачев позитивно оценивает будущее клуба:

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"Молодая команда. Я считаю, что играют для такого короткого времени тренировок неплохо. А дальше уже будем мотивировать и укрепляться. Мы будем бороться за медали. Команда настроена, с задором – качество должно соответственно выходить на новый уровень. Думаю, что все будет хорошо".

Виталий Кропачев считает очень важным создание действительно сильных и профессиональных команд в Украине. Это мотивирует молодежь интересоваться и заниматься хоккеем.

Виталий Кропачев

Президент Сокола хочет, чтобы в Украине появилось молодое поколение хоккеистов, которые могли бы конкурировать на мировом уровне. Но для этого стране не хватает собственной инфраструктуры. Кропачев намерен начать решать эту проблему строительством ледовой арены в Киеве:

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"Инфраструктуры для занятия хоккеем, как и фигурным катанием, в Киеве, как и Украине, нет. Очень мало всего. И детям, особенно, когда проходят чемпионаты и соревнования, не хватает льда. Есть желание построить арену, этим уже занимаемся".

Напомним, что хоккейная Суперлига начала проводить матчи в декабре. Турнир был создан как альтернатива Украинской хоккейной лиге эгидой Федерации хоккея Украины. В Суперлиге участвует новосозданный СК Сокол, тогда как ХК Сокол выступает в УХЛ.