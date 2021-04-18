Хочется кричать! Футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще (фото)

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина показала, как ее поздравил с днем рождения ее жених.
Напомним, модели и журналистке Даше Савиной 18 апреля исполнилось 20 лет. По этому случаю девушка предстала перед фолловерами в невероятно откровенном образе, прикрыв свое тело только бантиком.
Валерий Бондарь сделал все, чтобы этот день запомнился его возлюбленной на всю жизнь. Помимо "миллиона роз", футболист подарил невесте ювелирное украшение – сережки. И Даша уже успела их примерить.
А после этого Дашу Савину ждал сюрприз – прогулка с Валерием Бондарем на воздушном шаре.
"Хочется кричать на весь мир от счастья и эмоций", – поделилась своими ощущениями в Instagram непосредственно с воздушного шара Даша Савина
Напомним, в феврале Валерий Бондарь сделал Даше Савиной предложение, и она ответила: "Да!" Этому предшествовал эмоциональный отпуск влюбленных на Доминикане.
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