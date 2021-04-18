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Хочется кричать! Футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще (фото)

18 апреля, 21:12

Андрей Трофимов

Валерий Бондарь сделал все, чтобы его возлюбленная Даша Савина надолго запомнила свое 20-летие – смотрите, какими сюрпризами побаловал он блондинку

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина показала, как ее поздравил с днем рождения ее жених.

Напомним, модели и журналистке Даше Савиной 18 апреля исполнилось 20 лет. По этому случаю девушка предстала перед фолловерами в невероятно откровенном образе, прикрыв свое тело только бантиком.

Валерий Бондарь сделал все, чтобы этот день запомнился его возлюбленной на всю жизнь. Помимо "миллиона роз", футболист подарил невесте ювелирное украшение – сережки. И Даша уже успела их примерить.

Даша Савина с подарком на день рождения Видео: Instagram

А после этого Дашу Савину ждал сюрприз – прогулка с Валерием Бондарем на воздушном шаре.

"Хочется кричать на весь мир от счастья и эмоций", – поделилась своими ощущениями в Instagram непосредственно с воздушного шара Даша Савина

Напомним, в феврале Валерий Бондарь сделал Даше Савиной предложение, и она ответила: "Да!" Этому предшествовал эмоциональный отпуск влюбленных на Доминикане.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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день рождения WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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