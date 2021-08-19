Хижняк отказывает братьям Кличко: боксер назвал причину

Кличко заманивают к себе Хижняка, но тот к ним не идет / Фото: Reuters, Instagram

Несмотря на поражение Хижняка в финале боксерского турнира Игр-2020, компания братьев Кличко K2 Promotions предложила Александру контракт на условиях, словно тот стал олимпийским чемпионом.

Однако 26-летний серебряный призер Токио решил продолжить карьеру в любителях, чтобы выиграть золото Олимпиады-2024 в Париже.

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

"Не боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра имеешь профессиональный контракт. Уверен, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу", – приводит слова Александра Хижняка Liga.net

Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

"Сейчас еще обсуждается, какие будут весовые категории в боксе на следующей Олимпиаде. Если останется моя (75 кг), я бы в ней выступал. Если нет, будем подниматься в высшую. Не думаю, что будет сильная разница в весе, где-то 3-4 кг. Это мой рабочий вес. По антропометрическим данным – росту и комплектации – я не уступаю боксерам, которые выступают в весе до 81 кг"

Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

Говоря о планах на Олимпиаду-2024, Хижняк лаконичен: "Хотим золото".

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