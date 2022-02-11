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Хитрый ход, не подкопаешься: реакция России на патриотический поступок украинца в Пекине

Александр Трикиша
11 февраля, 16:54
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время соревнования на Олимпиаде-2022 продемонстрировал плакат с надписью: "Нет войне в Украине! Первая реакция прилетела из России

Депутат РФ прокомментировала поступок Гераскевича / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

В России сразу же назвали поступок Гераскевича политической акцией, но подкопаться к ней будет тяжело. Такое мнение вsразила Депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

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"Спортсмен выступил за "мир во всем мире". А где нарушение? В Украине есть война? Если бы в Украине была война, тогда это было бы нарушением регламента, но в Украине войны нет.

Поэтому он просто написал, что государство выступает за мир во всем мире, он так и скажет. Ему предъявят претензии, он скажет: "А что вы имели в виду? В Украине разве есть война – нет. Я просто за мир во всем мире".

Очень корректно у него получилось, но все понимают, что имеется в виду. Особенно в рамках того, что, оказывается, шесть дней назад на Украину напали. Очень хитрый ход. Они посоветовались с юристами и сделали так, чтобы не подкопались", – сказала Журова в интервью Metaratings.ru.