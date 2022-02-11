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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Хитрий хід, не підкопаєшся: реакція Росії на патріотичний вчинок українця у Пекіні

Олександр Трикіша
11 лютого, 16:54
Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час змагання на Олімпіаді-2022 продемонстрував плакат із написом: "Немає війні в Україні! Перша реакція прилетіла з Росії

Депутатка РФ прокоментувала вчинок Гераскевича / Фото: Суспільне, Колаж: Сьогодні

У Росії одразу ж назвали вчинок Гераскевича політичною акцією, але підкопатися до неї буде важко. Таку думку висловила Депутат Держдуми РФ Світлана Журова.

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"Спортсмен виступив за "мир у всьому світі". А де порушення? В Україні є війна? Якби в Україні була війна, тоді це було б порушенням регламенту, але в Україні війни немає".

Тому він просто написав, що держава виступає за мир у всьому світі, він так і скаже. Йому висунуть претензії, він скаже: "А що ви мали на увазі? В Україні хіба є війна – ні. Я просто за мир у всьому світі".

Дуже коректно в нього вийшло, але всі розуміють, що мають на увазі. Особливо в рамках того, що, виявляється, шість днів тому на Україну напали. Дуже хитрий хід. Вони порадилися з юристами і зробили так, щоби не підкопалися", – сказала Журова в інтерв'ю Metaratings.ru.