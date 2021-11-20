20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 3’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
Ливерпуль --
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Хитрит? Шева рассказал, как будет играть против Моуринью

Олег Люлька
20 ноября, 17:03
В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко проведет первый официальный матч у руля Дженоа – команда украинца примет Рому, возглавляемую Жозе Муоринью

Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко призвал болельщиков не ждать от Дженоа игры с особым тренерским почерком в поединке с Ромой, который состоится в Генуе 21 ноября. Начало – 21:45 по Киеву. Украинец лукавит?

"Не факт, что в воскресенье мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит конкретно этим исполнителям", – приводит слова Шевченко Football.ua со ссылкой на итальянские медиа.

Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

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"Два сильнейших воина – время и терпение. Правильный настрой станет таким же козырем для нас, как и болельщики, которые придут на стадион", – говорит перед игрой с Ромой Шева.

Андрей Шевченко. Фото – ФК Дженоа

"Рома, несмотря на последние неудачи, остается сильным оппонентом. Динамичная команда. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Нас ждет тяжелый поединок", – добавил Шевченко.

Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

Напомним, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

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Отметим, что после 12 туров Дженоа пребывает на 17-й строчке в Серии А, возле зоны вылета. Рома – на шестой строчке.