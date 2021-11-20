20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 11’
Шахтар 0
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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Хитрує? Шева розповів, як гратиме проти Моурінью

Олег Люлька
20 листопада, 17:03
У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко проведе перший офіційний матч біля керма Дженоа – команда українця прийме Рому, очолювану Жозе Муорінью

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко закликав уболівальників не чекати від Дженоа гри з особливим тренерським почерком у поєдинку з Ромою, який відбудеться у Генуї 21 листопада. Початок – 21:45 за Києвом. Українець лукавить?

"Не факт, що в неділю ми побачимо той футбол, який я пропагую. Мені потрібно адаптуватися під футболістів, які є в моєму розпорядженні. Радше, ви побачите той футбол, який притаманный саме цим виконавцям", – наводить слова Шевченка Football.ua з посиланням на італійські медіа.

Андрій Шевченко та Горан Пандєв / Фото: genoacfc.it

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"Два найсильніші воїни – час і терпіння. Правильне налаштування стане таким самим козирем для нас, як і уболівальники, які прийдуть на стадіон", – каже перед грою з Ромою Шева.

Андрій Шевченко. Фото – ФК Дженоа

"Рома, незважаючи на останні невдачі, залишається сильним опонентом. Динамічна команда. Я дуже поважаю Моуріньо не лише як тренера, а й як людину. У Челсі він завжди був чесний зі мною. Нас чекає важкий поєдинок", – додав Шевченко.

Моурінью і Шевченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

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Зазначимо, що після 12 турів Дженоа перебуває на 17-му рядку в Серії А, біля зони вильоту. Рома – на шостій сходинці.