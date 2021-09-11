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Хейтер Ломаченко рассказал, как ласкать женщину. Его назвали проститутом

Андрей Трофимов
11 сентября, 19:36
Иван Редкач столкнулся со злобной реакцией подписчиков на пост о том, как мужчины должны любить женщин. Боксеру все еще не могут простить слова о "нищих украинцах"

Редкач с Ломаченко и женой / Фото: Instagram

Самый скандальный боксер Украины Иван Редкач, постоянно троллящий Александра Усика и сцепившийся в церкви с Василием Ломаченко, решил поучить фолловеров, как любить женщин.

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"Все просто, друг мой, – учись женщину любить, а не воспитывать. Прижать к себе, словно неразумное дитя, гладить голову, перебирая волосы, зацеловывать шею и плечи..."

"Можно ласкать сотню женщин, а ты попробуй ласкать единственную сотней способов", – призвал в Instagram Редкач своих подписчиков, опубликовав при этом фото, как он ласкает белого питона

Между тем в комментариях к этому посту боксеру, проживающему в Калифорнии, прилетело за его предыдущее высказывание.

Напомним, Редкач тогда заявил: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

"Когда говоришь плохие слова про нацию, подумай сначала, кто ты. Ты клоун и шут для агрессивной части населения, ты дешевая монета, проститут. Запомни и сиди тихо", – обратился к Редкачу один из его фолловеров

Отметим, что не далее как летом Редкач женился, связав себя узами брака со своей давней возлюбленной Анной Андреевой.

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