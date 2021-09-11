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Хейтер Ломаченко розповів, як пестити жінку. Його назвали проститутом

Андрій Трофімов
11 вересня, 19:36
Іван Редкач зіткнувся зі злісною реакцією підписників на пост про те, як чоловіки мають любити жінок. Боксерові досі не можуть пробачити слова про "жебраків українців"

Редкач з Ломаченком і дружиною / Фото: Instagram

Найскандальніший боксер України Іван Редкач, який постійно тролить Олександра Усика і якось зчепився в церкві з Василем Ломаченком, вирішив повчити фоловерів, як любити жінок.

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"Усе просто, друже мій, – вчися жінку любити, а не виховувати. Притиснути до себе, немов нерозумне дитя, гладити голову, перебираючи волосся, заціловувати шию і плечі..."

"Можна пестити сотню жінок, а ти спробуй пестити єдину сотнею способів", – закликав у Instagram Редкач своїх підписників, опублікувавши при цьому фото, як він пестить білого пітона

Тим часом в коментарях до цього посту боксеру, який проживає в Каліфорнії, дісталося за його попереднє висловлювання.

Нагадаємо, Редкач тоді заявив: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".

"Коли говориш погані слова про націю, подумай спочатку, хто ти. Ти клоун і блазень для агресивної частини населення, ти дешева монета, проститут. Запам'ятай і сиди тихо", – звернувся до Редкача один з його фоловерів

Відзначимо, що не далі як влітку Редкач одружився, зв'язавши себе узами шлюбу зі своєю давньою коханою Анною Андрєєвою.

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