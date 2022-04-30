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Хет-трик Холанда не помог Боруссии оформить утешительное серебро

Евгений Щербаков
30 апреля, 18:46
Драматическая футбольная перестрелка в Дортмунде завершилась победой Бохума над Боруссией

Холанд оформляет хет-трик, но Боруссия проигрывает / Фото: Коллаж: Сегодня

Супер-поединок 32-го тура выдали Боруссия Дортмунд и Бохум. После поражения от Баварии, Холанд и компания теперь ведут борьбу в чемпионате лишь за утешительное серебро. Но и тут возникают определенные трудности, что показал матч против Бохума.

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Уже к 8 минуте Боруссия проигрывала 0:2. К перерыву команда смогла отыграться – два пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

Норвежец не остановился и после перерыва. Ройс голевой передачей помог Холанду оформить хет-трик и вывести Боруссию вперед.

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Но против такого итога были игроки Бохума, который уже не имеет мотивации в Бундеслиги. Гости мало того, что отыгрались, они еще и смогли забить победный мяч. В итоге 4:3 в пользу Бохума.

Боруссия Дортмунд терпит второе поражение подряд, но имеет еще комфортный перевес над Байером в борьбе за серебро чемпионата Германии.

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Хет-трик позволил Холанду достать в бомбардирской гонке нападающего Байера Шика. Теперь оба форварда имеют по 21 забитому мячу. Но вряд ли кто-то сможет помешать вновь стать лучшим голеадором Германии Роберту Левандовски – у поляк 34 гола и лидерство в борьбе за Золотую Бутсу. Форвард Баварии может выиграть приз второй год подряд.