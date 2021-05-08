Хэмилтон выиграл сотый поул в карьере (видео)

Британскому чемпиону не нашлось равных в квалификации Гран-при Испании – теперь Льюис на 32 поула опережает Михаэля Шумахера и на 35 – Айртона Сенну

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Испании и завоевал сотый поул в своей карьере! Действующий чемпион мира опередил представителя Ред Булл Макса Ферстаппена на 0,036 секунды и завтрашнюю гонку начнет с первой позиции.

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Отметим, что в число лучших по выигранным квалификациям за всю историю Формулы-1 также входят Михаэль Шумахер (68), Айртон Сенна (65), Себастьян Феттель (57) и Джим Кларк с Аленом Простом (по 33).

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.16,741

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,036

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,132

4. Шарль Леклер (Феррари) +0,769

5. Эстебан Окон (Альпин) +0,839

6. Карлос Сайнс (Феррари) +0,879

7. Даниэль Риккардо (Макларен) +0,881

8. Серхио Перес (Ред Булл) +0,960

9. Ландо Норрис (Макларен) +1,269

10. Фернандо Алонсо (Альпин) +1,406

Не прошли в третий сегмент

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 1.17,974

12. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1.17,982

13. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.18,079

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.18,356

15. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.19,154

Не прошли во второй сегмент

16. Юки Цунода (Альфа Таури) – 1.18,556

17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.18,917

18. Мик Шумахер (Хаас) – 1.19,117

19. Николас Латифи (Уильямс) – 1.19,219

20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.19,807

Ранее мы писали, что гонщик, чуть не сгоревший заживо, вернется в Формулу-1. Ромен Грожан, несмотря на заявление о завершении карьеры в "королевских гонках", снова сядет за руль – он будет пилотировать чемпионский Мерседес во время тестов.