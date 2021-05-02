Хэмилтон напился с горла, выиграв с шикарными обгонами Гран-при Португалии

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters
На Международном автодроме Алгарве завершился Гран-при Португалии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Мерседеса действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен на Ред Булл, ТОП-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Отметим, что после старта финн Боттас, накануне выигравший квалификацию, лидировал, опережая Ферстаппена, однако Хэмилтон обогнал обоих своих оппонентов, а сразу после пит-стопа Валттери, его прошел и пилот Ред Булл.
Формула-1. Гран-при Португалии
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 66 кругов
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +29,148
3. Валттери Боттас (Мерседес) +33,530
4. Серхио Перес (Ред Булл) +39,735
5. Ландо Норрис (Макларен) +51,369
6. Шарль Леклер (Феррари) +55,781
7. Эстебан Окон (Альпин) +1.03,749
8. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.04,808
9. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.15,369
10. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.16,463
11. Карлос Сайнс (Феррари) +1.18,955
12. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
13. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
15. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
16. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
17. Мик Шумахер (Хаас) +2 круга
18. Николас Латифи (Уильямс) +2 круга
19. Никита Мазепин (Хаас) +2 круга
Сошел
20. Кими Райкконен (Альфа Ромео)
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Ранее мы писали, что мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/час, а затем встал и пошел.
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