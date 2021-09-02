4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Хацкевич – в Чернигове! Десна усилилась после двух разгромов

Любомир Луканюк
2 сентября, 17:54
18-летний полузащитник Артем Хацкевич, сын знаменитого футболиста Александра Хацкевича, продолжит свою карьеру в черниговском клубе

Хацкевичи: отец и сын

Полузащитник киевского Динамо Артем Хацкевич продолжит свое выступление в черниговской Десне. Подробностей соглашения нет, но футболист уже внесен в заявку клуба.

Читайте также: Патриотический скандал: Селезнев объяснил отсутствие слогана "Слава Украине" на футболке

18-летний Артем Хацкевич – сын полузащитника, а потом и тренера, киевского Динамо Александра Хацкевича.

В этом сезоне Хацкевич-младший дважды попадал в заявку Динамо U-19 на матчи чемпионата Украины, но на поле так и не появился.

Надо сказать, что за Десну выступает еще один сын легенды киевское Динамо – Владислав Калитвинцев.

Реклама

Черниговский клуб здорово начал сезон, шел даже на первом месте в УПЛ. Но потом потерпел два болезненных поражения от Динамо и Вереса с одинаковым счетом – 0:4.

Читайте также: Почувствуй себя в роли Луческу. Динамо будет представлено в новом футбольном симуляторе

Турнирная таблица

Реклама