Хацкевич – в Чернигове! Десна усилилась после двух разгромов

Хацкевичи: отец и сын

Полузащитник киевского Динамо Артем Хацкевич продолжит свое выступление в черниговской Десне. Подробностей соглашения нет, но футболист уже внесен в заявку клуба.

Читайте также: Патриотический скандал: Селезнев объяснил отсутствие слогана "Слава Украине" на футболке

18-летний Артем Хацкевич – сын полузащитника, а потом и тренера, киевского Динамо Александра Хацкевича.

В этом сезоне Хацкевич-младший дважды попадал в заявку Динамо U-19 на матчи чемпионата Украины, но на поле так и не появился.

Надо сказать, что за Десну выступает еще один сын легенды киевское Динамо – Владислав Калитвинцев.

Реклама

Черниговский клуб здорово начал сезон, шел даже на первом месте в УПЛ. Но потом потерпел два болезненных поражения от Динамо и Вереса с одинаковым счетом – 0:4.

Читайте также: Почувствуй себя в роли Луческу. Динамо будет представлено в новом футбольном симуляторе

Турнирная таблица