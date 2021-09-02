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Хацкевич – у Чернігові! Десна посилилася після двох розгромів

Любомир Луканюк
2 вересня, 17:54
18-річний півзахисник Артем Хацкевич, син знаменитого футболіста Олександра Хацкевича, продовжить свою кар'єру в чернігівському клубі

Хацевичі: батько і син

Півзахисник київського Динамо Артем Хацкевич продовжить свій виступ у чернігівській Десні. Подробиць угоди немає, але футболіст вже внесений до заявки клубу.

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18-річний Артем Хацкевич – син півзахисника, а потім і тренера, київського Динамо Олександра Хацкевича.

У цьому сезоні Хацкевич-молодший двічі потрапляв в заявку Динамо U-19 на матчі чемпіонату України, але на поле так і не з'явився.

Треба сказати, що за Десну виступає ще один син легенди київського Динамо – Владислав Калитвинцев.

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Чернігівський клуб здорово почав сезон, йшов навіть на першому місці в УПЛ. Але потім зазнав дві болючі поразки від Динамо і Вереса з однаковим рахунком – 0:4.

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