22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Хабиба уничтожили из-за Афганистана: "Теперь ты для нас ничто"

Андрей Трофимов
22 августа, 13:14
Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побоялся поддержать жителей Афганистана, которые страдают после прихода к власти талибов

Хабиб решил не комментировал ситуацию в Афганистане

Море гнева обрушилось на бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бойца подвергли жесткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.

Читайте также: "Мои девочки плачут. Они в агонии": футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов

"Ты разочаровал миллионы людей Афганистана", "Ты слишком далек от Афганистана. Свободу Афганистану", "Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан", "Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов", "Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто", – пишут Хабибу фанаты.

Реклама

Читайте также: "А Киев – госпереворот..." Звездный спортсмен сравнил реакцию России на Майдан и Талибан

Напомним, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.

15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и захватили власть в стране.

Реклама