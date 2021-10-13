Хабиб считает это смешным: дагестанцы избили мужчину, заступившегося за девушку

Мужчину искалечили, а Нурмагомедову смешно

После инцидента пострадавшему Роману Ковалеву вручили медаль "Доблесть и отвага" от Следственного комитета России.

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Хабиб посчитал это забавным и решил пошутить. Нурмагомедов опубликовал фото Макгрегора с комментарием от имени ирландца: "А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы".

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Сам пострадавший не видит ничего плохого в шутке Нурмагомедова. "Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!", – прокомментировал шутку Ковалев.

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А вот олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выступила с критикой в адрес бойца.

"Эта шутка абсолютно неуместна. Понятно, что они хотели подколоть Конора Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица", – заявила спортсменка.

4 октября трое дагестанцев напали на Романа Ковалева в вагоне метро. Остальные пассажиры не стали вмешиваться в конфликт, убежав в другой конец вагона. В результате избиения пострадавший попал в больницу с переломами носа и кости под глазом, пишет lenta.ru.

Всех участников избиения быстро задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия и даже покушении на убийство.