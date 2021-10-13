15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Хабіб вважає це смішним: дагестанці побили чоловіка, який заступився за дівчину

Андрій Трофімов
13 жовтня, 18:06
На початку жовтня в московському метро троє дагестанців побили чоловіка, який заступився за дівчину. Зірка UFC Хабіб Нурмагомедов пожартував над інцидентом, замість того, щоб засудити поведінку земляків

Чоловіка скалічили, а Нурмагомедову смішно

Після інциденту потерпілому Роману Ковальову вручили медаль "Доблесть і відвага" від Слідчого комітету Росії.

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Хабіб порахував це забавним і вирішив пожартувати. Нурмагомедов опублікував фото Макгрегора з коментарем від імені ірландця: "А де моя медаль від Бастрикіна? Мене теж натовпом побили дагестанці".

Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Сам потерпілий не бачить нічого поганого в жарті Нурмагомедова. "Думаю, що в жарт написав, в будь-якому випадку, поганого в цьому нічого не бачу!", – прокоментував жарт Ковальов.

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А ось олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова виступила з критикою на адресу бійця.

"Цей жарт абсолютно недоречний. Зрозуміло, що вони хотіли підколоти Конора Макгрегора, але в даному випадку виходить інший сенс", – заявила спортсменка.

4 жовтня троє дагестанців напали на Романа Ковальова в вагоні метро. Решта пасажирів не стали втручатися в конфлікт, втікши в інший кінець вагона. В результаті побиття потерпілий потрапив до лікарні з переломами носа і кістки під оком, пише lenta.ru.

Всіх учасників побиття швидко затримали, в їх відношенні порушено кримінальні справи за статтями про застосування насильства і навіть замах на вбивство.

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