Гвардиола впервые проиграл финал с МанСити, Тухель творит историю ЛЧ с Фликом и Клоппом

Впервые в Лиге чемпионов три раза подряд побеждают три тренера одной национальности, а Пеп последний раз проигрывал решающий матч 10 лет назад

Немецкий тренер Томас Тухель / Фото: Reuters

В субботу около полуночи Челси обыграл Манчестер Сити в борьбе за главный трофей сезона в Европе. Кстати, у поражения Зинченко в финале ЛЧ обнаружилось мистическое объяснение. Также статистики нашли еще несколько занимательных фактов.

Первый раз в Лиге чемпионов, которая стартовала в 1992 году, трижды подряд побеждают команды тренеров одной национальности. Томас Тухель с Челси присоединился к Баварии Ханси Флика и Ливерпулю Юргена Клоппа.

Подобное доминирование наблюдалось в Кубке чемпионов на рубеже 1970-80 годов, но тогда всех били англичане. В 1977, 1978 и 1981 гг. в турнире побеждал Ливерпуль тренера Боба Пейсли, в 1979 и 1980 – Ноттингем Форест Брайана Клаффа, в 1982-м – Астон Вилла Тони Бартона.

А вот испанец Хосеп Гвардиола впервые проиграл финальный поединок во главе Манчестер Сити. Ранее он добыл шесть побед в Англии, не считая двух чемпионств: три Кубка лиги, два Кубка страны, один Суперкубок. С Барселоной же неудача у него случалась в 2011 году.

Интересно, что Тухель повторил достижение Клоппа: только этим двум спецам удалось трижды подряд победить команды Гвардиолы.

А сенегальский вратарь Челси Эдуард Менди девять (!) раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Никому ранее не удавалось продемонстрировать подобную "сухость" в дебютном сезоне в Лиге чемпионов.

Вашему вниманию – радость Абрамовича и Шевченко и дикие эмоции из раздевалки Челси.

Смотрите, как Челси забил единственный мяч в финале Лиги чемпионов: