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Ирландия --
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Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
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Испания --
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Хорватия --
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Гульнул на славу: пилот Формулы-1 бурно отметил победу в Гран-при Монако (видео)

Сергей Шаховец
1 июня, 18:51
Мексиканский автогонщик Серхио Перес третий раз в карьере выиграл этап Формулы-1, после чего дал волю эмоциям

Серхио Перес немного перебрал с шампанским / Фото: Reuters

Победителем Гран-при Монако, прошедшему 29 мая в Монте-Карло, неожиданно стал пилот Ред Булл Серхио Перес. Победа настолько вдохновила мексиканца, что он не смог устоять перед соблазном громко отметить успех.

Через два дня после гонки в сеть слили видео с яхты, где Серхио Перес празновал свою победу. На кадрах видно, как слегка "уставший" мексиканец с трудом спускается по лестнице.

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Что ж, вечеринка на яхте явно удалась Серхио.

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Отметим, что Серхио Перес с 2011 года выступает в Формуле-1. В 2020 году мексиканец одержал свою первую победу на этапе Королевской автогонки. Тогда мексиканец был первым в Гран-при Сахира.

Напомним, следующий этап Формулы-1 стартует 10 июня в Азербайджане.

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