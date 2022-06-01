1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини Формули-1

Гульнув на славу: пілот Формули-1 бурхливо відзначив перемогу у Гран-прі Монако (відео)

Сергій Шаховець
1 червня, 18:51
Мексиканський автогонщик Серхіо Перес втретє у кар'єрі виграв етап Формули-1, після чого дав волю емоціям

Серхіо Перес трохи перебрав з шампанським / Фото: Reuters

Переможцем Гран-прі Монако, який пройшов 29 травня у Монте-Карло, несподівано став пілот Ред Булл Серхіо Перес. Перемога настільки надихнула мексиканця, що він не зміг встояти перед спокусою яскраво відзначити успіх.

Через два дні після гонки в Мережу злили відео з яхти, де Серхіо Перес святкував свою перемогу. На кадрах видно, як трохи "втомлений" мексиканець ледве спускається сходами.

Реклама

Що ж, вечірка на яхті явно вдалася Серхіо.

Реклама

Зазначимо, що Серхіо Перес з 2011 року виступає у Формулі-1. У 2020 році мексиканець здобув свою першу перемогу на етапі Королівської гонки. Тоді мексиканець був першим у Гран-прі Сахіру.

Нагадаємо, наступний етап Формули-1 стартує 10 червня в Азербайджані.

Читайте також: Чемпіона світу з Формули-1 обікрали у Барселоні. Він гнався за злодіями на скутері