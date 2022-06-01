Гульнув на славу: пілот Формули-1 бурхливо відзначив перемогу у Гран-прі Монако (відео)

Серхіо Перес трохи перебрав з шампанським / Фото: Reuters

Переможцем Гран-прі Монако, який пройшов 29 травня у Монте-Карло, несподівано став пілот Ред Булл Серхіо Перес. Перемога настільки надихнула мексиканця, що він не зміг встояти перед спокусою яскраво відзначити успіх.

Через два дні після гонки в Мережу злили відео з яхти, де Серхіо Перес святкував свою перемогу. На кадрах видно, як трохи "втомлений" мексиканець ледве спускається сходами.

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Що ж, вечірка на яхті явно вдалася Серхіо.

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Зазначимо, що Серхіо Перес з 2011 року виступає у Формулі-1. У 2020 році мексиканець здобув свою першу перемогу на етапі Королівської гонки. Тоді мексиканець був першим у Гран-прі Сахіру.

Нагадаємо, наступний етап Формули-1 стартує 10 червня в Азербайджані.

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