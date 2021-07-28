Группа ЛЧ рядом: Шериф Вернидуба без проблем прошел армянскую команду

Команда украинского тренера обыграла Алашкерт и выходит в следующий раунд отбора Лиги чемпионов

Шериф победил Алашкерт со счетом 3:1 / Фото: Шериф

Сегодня проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Читайте также: Лига чемпионов в Киеве 10 августа: билеты на Шахтер – Генк уже в продаже

Молдовский Шериф, который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, обыграл Алашкерт из Армении и обеспечил себе выход в третий квалификационный раунд престижного европейского турнира.

Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Команда Вернидуба выиграла у соперника со счетом 3:1. Напомним, что в первом матче Шериф обыграл Алашкерт со счетом 1:0.

Теперь чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, молдовской команде необходимо пройти еще два квалификационных раунда. В случае успеха Шериф сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Если на этом пути их постигнет неудача, клуб гарантированно будет играть в групповом раунде Лиги конференций.

Реклама

2-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10.

Результаты матчей 29 июля:

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)

– Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0) Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

– 0:1 (первый матч – 0:1) ЧФР (Румыния) – Линкольн (Гибралтар) – 2:0

– Линкольн (Гибралтар) – 2:0 Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия)

Галатасарай (Турция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2 (первый матч – 1:5)

– 1:2 (первый матч – 1:5) Л удогорец (Болгария) – Мура (Словения) – 3:1 (первый матч – 0:0)

– Мура (Словения) – 3:1 (первый матч – 0:0) Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 (первый матч – 0:0)

– Слован (Словакия) – 3:2 (первый матч – 0:0) Спарта (Чехия) – Рапид (Австрия)

Црвена Звезда (Сербия) – Кайрат (Казахстан)

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут в августе. Первые матчи 3 и 4 числа, а ответные 10 августа.

Напомним, завра полтавская Ворскла сыграет ответный матч Лиги конференций против финской команды КуПС.