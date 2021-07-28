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Група ЛЧ поруч: Шериф Вернидуба без проблем пройшов вірменську команду

28 липня, 23:11

Сергій Шаховець

Команда українського тренера обіграла Алашкерт і виходить до наступного раунду відбору Ліги чемпіонів

/ Фото: Шериф

Сьогодні проходять матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Молдовський Шериф, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб, обіграв Алашкерт з Вірменії і забезпечив собі вихід в третій кваліфікаційний раунд найпрестижнішого європейського турніру.

Юрій Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Команда Вернидуба виграла у суперника з рахунком 3:1. Нагадаємо, що в першому матчі Шериф обіграв Алашкерт з рахунком 1:0.

Тепер щоб потрапити в груповий раунд Ліги чемпіонів, молдовській команді необхідно пройти ще два кваліфікаційні раунди. У разі успіху Шериф зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів. Якщо на цьому шляху їх спіткає невдача, клуб гарантовано буде грати в груповому раунді Ліги конференцій.

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2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. матч-відповідь

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Дуланто, 15, Енріке, 23, Тілль, 87 (пен) – Глішич, 10.

Результати матчів 29 липня:

Матчі третього кваліфікаційного раунду пройдуть у серпні. Перші матчі 3 та 4 числа, а відповіді 10 серпня.

Нагадаємо, завра полтавська Ворскла зіграє матч-відповідь Ліги конференцій проти фінської команди КуПС.

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Джерела: Сегодня|Спорт , Шериф

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