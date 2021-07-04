Грудь нараспашку: жена тренера Динамо – на концерте Меладзе

Мария Гусева на концерт Валерия Меладзе под Киевом пришла в соблазнительном платье с очень глубоким декольте – смотрите, как отрывалась блондинка

Мария Гусева и Валерий Меладзе / Фото: Instagram

Если жены футболистов сборной Украины накануне болели за своих мужей в Риме, где "сине-желтые" проиграли Англии 0:4 и выбыли с Евро-2020, то супруга ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева Мария в то же время зажигала на концерте Валерия Меладзе под Киевом.

Он состоялся в загородном клубе в Козине, кстати, недалеко от базы Динамо, которое в эти дни проводит сбор в Швейцарии. Билеты на концерт Меладзе продавались от 2100 до 4725 грн.

Мария Гусева надела на концерт откровенное мини-платье цвета айвори с очень глубоким декольте, заявив во всеуслышание своим поклонникам в Instagram-сториз: "К Меладзе готова!"

В этом соблазнительном наряде супруга Олега Гусева дала волю эмоциям на самом концерте, вместе со своими подругами подпевая – "И я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год", "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь" и другие хиты.

Напомним, Мария Гусева владеет клиникой эстетической медицины и косметологии в Киеве, куда захаживает и ее муж. "Делает ли он тут какие-то процедуры? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна", – рассказывала ранее Мария.