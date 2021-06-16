Горячие красотки на трибунах матча Франция – Германия: кто утешит Хуммельса и Нойера

Жены и подруги немецких футболистов выглядели расстроенными после поражения от Франции в стартовом туре на чемпионате Европы в Мюнхене

Жены футболистов сборной Германии / Фото: Reuters

Первый тур на Евро-2020 завершился битвой сборных Франции и Германии на "Альянц Арене" в Мюнхене. Но своя арена не помогла Германии. Чемпионы мира-2014 проиграли последним победителям мундиаля французам 0:1на глазах у целой толпы красоток. Ведь жены футболистов Германии пришли поддержать своих любимых.

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Жену вратаря сборной Германии Мануэля Нойера Нину Вайс и ее группу поддержки легко было узнать по красным футболкам с номером 1.

Цифра 4 красовалась на белой футболки жены Маттиаса Гинтера Кристины Рафаэллы. Перед ЧМ-2018 красоту и сексуальность девушки отметил журнал Playboy – редакция назвала ее самой красивой среди спутниц футболистов сборной Германии.

В компании подруг позировала жена Матса Хуммельса Кэти Хуммельс. Пара вместе с 2007 года! И девушке придется утешать любимого после досадного автогола в свои ворота.

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Подругу Джошуа Киммиха зовут Лина Майер, она родом из курортного немецкого города Бад-Бевензен и поддерживает футболиста с 2013 года.

Лероя Сане после поединка утешала давняя возлюбленная Кэндис Брук, которую называют двойником американской певицы Рианны.

Ранее мы сообщали, что Криштиану обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро, оформив дубль в матче с Венгрией.

Выйдя с первых минут матча, Роналду стал первым в истории Евро, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы.

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