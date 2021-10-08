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Горит стадион! Исторический матч Монзуль под вопросом

Любомир Луканюк
8 октября, 18:31
Из-за сварочных работ вспыхнул пожар на арене "Насьональ", которая должна принять отборочный матч чемпионата мира между сборными Андорры и Англии

Пожар на футбольном стадионе

Отборочный матч ЧМ-2022 Андорра – Англия под вопросом. На стадионе "Насьональ" произошел пожар. Эту встречу должна судить украинка Екатерина Монзуль.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул во время сварочных работ. Загорелось место, на котором обычно стоят камеры для проведения телевизионной трансляции. Сгорел экран VAR, немного выгорело газона.

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Пока нет информации состоится ли поединок на "Насьонале" или будет перенесен на другой стадион или другую дату.

Ранее мы писали, что бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко. раскритиковал женщин-арбитров на матчах мужских команд. "Как мужчина с лентой в кальсонах", – навел оригинальное сравнение Червиченко.

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Уникальность матча Андорра – Англия в том, что матч мужской сборной англичан впервые будет судить женщина.

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